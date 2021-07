Un băiat de 16 ani a ajuns la urgențe din cauza unui inel. Pe lângă medici, a avut nevoie și de ajutorul pompierilor Un baiat de 16 ani din Botoșani a ajuns la urgențe din cauza unui inel. Pe langa medici, a avut nevoie și de ajutorul pompierilor, anunța Mediafax. Baiatul a ajuns joi seara la Unitatea de Primiri Urgențe din cauza unui inel. Pe langa medici, acesta a avut nevoie și de ajutorul pompierilor pentru ca degetul i se umflase atat de tare incat inelul, din inox, i-a ramas blocat. „Misiunea a fost executata de salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, care au reușit sa inlature inelul cu ajutorul unui dispozitiv de taiat. Intervenția a fost dificila deoarece a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

