- Autoritațile au fost alertate luni, 15 iulie, de mama fetei in legatura cu dispariția acesteia. Adolescenta se numește Claudia Andreea Olaru și are 14 ani, a anunțat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, care cere sprijinul populației pentru gasirea ei, relateaza Agerpres.„La data de 15…

- Un barbat de 45 de ani, din orașul Darabani, aflat la munca in Germania, este de negasit. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui barbat, de 45 de ani, din orașul Darabani, care se afla in Germania, din luna ianuarie a acestui an, iar…

- Un barbat de 51 de ani, din Corlateni, este cautat de familie cu ajutorul polițiștilor. Daca l-ați vazut, sunați la 112 Marți, polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat de 51 de ani, din comuna Corlateni a plecat de la stana la care lucra, din aceeași comuna la data de…

- Daca o vedeți sunați la 112. O femeie de 71 de ani a plecat de dimineața de acasa și este de negasit Polițiștii botoșaneni au anunțat in aceasta dupa amiaza ca efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 71 de ani, din municipiul Botoșani, care a parasit domiciliul astazi, in jurul orei…

- Un baiețel din Dersca a plecat de acasa la amiaza și nu s-a mai intors. Daca il vedeți sunați la 112 Polițiștii botoșaneni au anunțat in aceasta seara ca efectueaza verificari pentru localizarea unui minor de 13 ani, din satul și comuna Dersca, care astazi, in jurul orei 14:00, a parasit domiciliul…

- Alerta! O adolescenta din Ungureni este de negasit! Polițiștii cer ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei tinere, de 17 de ani, din satul Calugareni Noi, comuna Ungureni, care a parasit domiciliul la data de 18 mai a.c., iar pana in prezent nu a revenit…

- Un tanar de 27 de ani este cautat de familie. Eduard nu a mai dat niciun semn de viața. Polițiștii au cerut ajutorul populației Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui tanar, de 27 de ani, din municipiul Botoșani, care la data de 21 aprilie a.c. a plecat in municipiul Arad,…

- O mamica din Hudești și fiul ei de 4 ani au plecat de acasa și rudele au anunțat poliția. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 49 de ani, din comuna Hudești, care a parasit domiciliul in data de 22 aprilie a.c., impreuna cu…