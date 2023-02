Un băiat de 14 ani a murit în mașina peste care a căzut un copac Un adolescent de 14 ani a murit, dupa ce mașina in care se afla cu parinții sai, a fost lovita puternic de un copac care a cazut peste ea. Accidentul s-a petrecut chiar la intrarea in municipiul Reșița. Sambata dupa-amiaza, pompierii din Reșița au fost solicitați sa intervina la degajarea unui copac cazut peste o […] The post Un baiat de 14 ani a murit in mașina peste care a cazut un copac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

