- O crima macabra s-a produs in Statele Unite ale Americii, dupa ce un copil de numai 9 ani a incendiat in mod intenționat casa in care se aflau parinții, dar și frații lui. Potrivit presei internaționale, copilul a pus bine la punct acest plan și singurul scop pe care l-a avut a fost acela de a-și ucide…

- Un baiat in vasta de 17 ani a fost gasit printre morminte, mai mult mort decat viu, la cimitirul din orasul Dubasari. Victima avea rani si vanatai pe fata. Cel care l-a gasit, un adolescent in varsta de 16 ani, a chemat imediat ambulanta, insa medicii nu l-au putut salva.

- Un roman acuzat ca a ucis in 1992 o alta persoana, in Germania, a fost reținut acum, dupa 27 de ani de cautari. Fapta de care este acuzat barbatul s-a petrecut in noaptea de 27 noiembrie 1992, in centrul de imigranți din Weismain, estul Germaniei. Atunci, romanul, ca avea la acea vreme 35 de ani,…

- Un roman a stat aproape 1.000 de zile dupa gratii, in Spania, acuzat de o crima pe care nu a comis-o. Nicolae Stan a fost inchis pe durata procesului, incepand cu data de 7 aprilie 2017, fiind suspectat in cazul uciderii unui om de afaceri.

- Celebra gimnasta americana Simone Biles a vorbit despre arestarea fratelui sau, care este acuzat de crima. Tevin Biles-Thomas, fratele de 24 de ani al multiplei campioane olimpice la gimnastica Simone Biles, este acuzat ca a omorat trei barbați la o petrecere care a avut loc in Ohio, in noaptea de Revelion.…

- Printre cei 12 turisti care au suferit rani usoare ca urmare a deraierii locomotivei trenului Mocanita se aflau un bebelus si un copil in varsta de 3 ani, aflati impreuna cu familia in vagonul din spatele locomotivei, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi,…