Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Brazilia! Un copil de doar 10 ani a fost ingropat de viu in nisip, in timp ce sapa o groapa pe o plaja. Parinții micuțului au fost anunțați de pericolele dunelor de nisip, abia dupa ce fiul lor s-a stins din viața.

- Un baietel de 7 ani din Bistrita a ajuns la spital dupa ce s-a electrocutat intr-un parc de joaca din cartierul in care locuieste. Copilul a atins un stalp metalic de iluminat prin care trecea curent electric. A fost trantit la pamant si a ramas inconstient.

- Vacanța cu final tragic pentru un tanar de 17 ani, dar și pentru familia indurerata și prietenii care au fost martori la moartea prietenului lor. Baiatul a ales sa-și petreaca cateva zile de vacanța in Mamaia, alaturi de prieteni, acolo unde au facut diverse activitați, printre care și stand-up paddle.…

- Masina din Romania, izbita in plin de un TIR romanesc, la Ruse. Femeia din Skoda si un baiat de 15 ani au murit pe loc Accident grav de circulatie intre doua vechicule din Romania, la Ruse, in Bulgaria. O femeie de 43 de ani si un baiat de 15 ani au murit intr-un accident care a avut loc pe Bulevardul…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a murit, marti, in Santierul Naval Damen Shipyards Mangalia, dupa ce s-a electrocutat, fiind deschisa o ancheta pentru stabilirea imprejurarilor exacte in care s-a produs evenimentul, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Damen, marti, pe platforma industriala…

- Tragedie, in aceasta dupa-amiaza, la intrarea in orașul Targu Ocna dinspre Targu Trotuș, dupa ce un electrician și-a pierdut viața in timpul unei intervenții la un stalp de electricitate, care s-a suprapus cu ploaia torențiala și cu vantul puternic... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tragediile se țin lanț in Romania, țara in care evenimentele nefericite sau accidentele sunt la ordinea zilei. Din pacate, zilnic, zeci de oameni, printre care și copii, iși pierd viața accidental, fara ca nimeni sa nu poata interveni pentru a-i salva. Cel mai recent exemplu este cel al unui adolescent…

- Tragedie intr-un sat din județul Sibiu aflat la granița cu Alba. Un adolescent de 17 ani a decedat duminica dimineața in urma unui grav accident rutier. Mașina in care se afla, condusa de un tanar de 18 ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a rasturnat pe camp. Potrivit reprezentanților…