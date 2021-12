Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani a murit si un altul a fost grav ranit intr un accident cu focuri de artificii in Olanda, a anuntat vineri, 31 decembrie, politia, in pofida interdictiei la nivel national de a folosi artificii in noaptea de Anul Nou din cauza pandemiei, informeaza France Presse.Copiii se uitau la…

- In zilele de 27 și 28 decembrie a.c., polițiștii argeșeni au verificat sediile și punctele de lucru in care iși desfașoara activitatea 9 societati comerciale, autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice. Astfel, in ziua de 27 decembrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- Polițiștii clujeni au confirmat ca Dan Țandea a fost gasit intr-o fosa septica.”In cursul acestei dimineți, in jurul orei 04.50, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la numarul unic de urgența 112 cu privire la caderea unei persoane intr-un canal de scurgere. Evenimentul semnalat s-ar fi petrecut…

- Polițiștii clujeni au confirmat ca Dan Țandea a fost gasit intr-o fosa septica.”In cursul acestei dimineți, in jurul orei 04.50, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la numarul unic de urgența 112 cu privire la caderea unei persoane intr-un canal de scurgere. Evenimentul semnalat s-ar fi petrecut…

- O profesoara a murit, astazi dimineata, chiar in scoala din judetul Arges unde preda. Polițiștii au deschis dosar penal pentru moarte supecta. Femeii de 60 de ani i s-a facut rau, iar colegii ei au chemat ambulanta. Echipajul medical a incercat sa o resusciteze, dar fara succes. Polițiștii au deschis…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe un camp din Neamț. Acesta s-a urcat la volanul autoturismului fasa sa aiba permis de conducere. Aceasta decizie l-a costat viața, dupa ce a ieșit in decor și s-a rasturnat pe un camp din Neamț.

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit impușcat in cap, dar in viața, pe scaunul din dreapta a mașinii sale, parcata langa Spitalul Județean de Urgența. Medicii au intervenit și i-au acordat primul ajutor, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un suporter al echipei FC Universitatea 1948 a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a facut infarct pe stadion. El venise din Caraș-Severin pentru a-și susține echipa favorita. Polițiștii din...