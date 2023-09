Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii americani din statul Florida au avut un soc atunci cand soferul pe care l-au oprit pe autostrada s-a dovedit a fi un baiat de 10 ani. Baiatul si sora sa de 11 ani au fost opriti in Alachua, la sute de kilometri de locul in care au fost dati disparuti de mama lor la inceputul saptamanii.

- Focuri de arma au fost trase de polițiști in trafic pentru a opri un tanar șofer care a refuzat sa opreasca. Cateva echipaje de poliție din Vrancea au urmarit șoferul de 18 ani, care avea un minor in mașina, conducatorul auto neavand permis și, in plus, era și sub influența alcoolului. Acesta a intrat…

- Un copil de 13 ani a fost gasit, ratacind, in orașul Lipcani, de locuitori. Baiatul avea mainile in rani. Oamenii au sesizat echipa mobila a Poliției e Frontiera, care a stabilit ca minorul intrase ilegal in țara noastra și venea din Ucraina.

- In noaptea de duminica, 30 iulie, in apropiere localitații Talmaza din raionul Ștefan Voda, s-a produs un accident grav. Oamenii legii au stabilit preliminar ca un barbat in varsta de 55 de ani, conducand un BMW, nu ar fi adaptat viteza, dupa care ar fi pierdut controlul asupra automobilului și a derapat…

- Oamenii care se aflau pe plaja din Eforie Sud au ramas surprinși cand au vazut mașina condusa de tanarul de 18 ani pe plaja. Incidentul s-a petrecut undeva in jurul orei pranzului. In imaginile surprinse se poate observa cum șoferul a incercat sa scoata mașina din nisip și, nereușind, a chemat și un…

- Politia municipiului Motru a fost sesizata de o femeie in varsta de 40 ani, din localitate, despre faptul ca in jurul pranzului fiicele sale in varsta de 17, respectiv 13 ani, au plecat in mod voluntar de la locuinta situata in comuna Glogova s...