- Un adolescent de 17 ani ar putea fi condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in 2016, pe cand avea 14 ani, si-a impuscat tatal si apoi a mers cu camionul acestuia la o scoala primara din apropiere unde a impuscat un elev, care a murit ulterior din cauza ranilor, relateaza Metro.

- Intransigent, de o politete proverbiala, rabdator – adeptul artei de a spera sau de a indura lucruri imposibil de schimbat, Iuliu Maniu a fost, adesea, comparat cu un Sfinx. Greșit, (aproape) in privința ambelor accepțiuni: nu a avut nimic dintr-un personaj feminin malefic, imprumutand, ce-i drept,…

- N.D. Autoritatile locale din Sinaia au anuntat ca si in acest an scolar continua proiectul lansat in 2018 care are ca scop oferirea de excursii gratuite pentru elevii din mediul rural. Lansata initial sub denumirea „A(l)titudine pentru viata; O zi (la Sinaia) iti poate schimba destinul”, campania din…

- Politistii din Alba cauta un minor de 8 ani care a carei disparitie a fost sesizata in aceasta seara. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112.

- Dan Tudorache: „Camerele de supraveghere, butoanele de panica și patrulele școlare ale Poliției Locale sunt soluțiile noastre pentru securizarea zonelor din jurul unitaților de invațamant” Primaria Sectorului 1 pune la dispoziția elevilor și in anul școlar 2019/2020 programe educaționale diverse și…

- Un baiat de 14 ani din statul american Alabama și-a impuscat mortal cei cinci membri ai familiei dupa care a sunat la 911 și a anunțat ce a facut. Oribila crima a avut loc in cursul noptii de luni spre marti, in orasul Elkmont. Trei dintre victime au murit pe loc, iar celelalte doua la spital unde au…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la Antena 3, in emisiunea ”Subiectiv” realizata de Razvan Dumitrescu, ca va da o ordonața de urgența in care sa avem inchisoare pe viața pentru crime. ”Am spus ca nu mai intervin in justiție, dar eu cred ca este necesar, o obligație morala, sa dau aceasta…