Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat si predat autoritatilor competente un barbat din județul Vrancea, condamnat la inchisoare pentru jaf armat. In data de 26 iulie a.c., in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu…

- Tanarul, prietena sa si inca un amic au stat mai multe ore la scaldat, la barajul Solesti, din judetul Vasului. Spre seara, cei doi iubiti au pornit inca odata in larg, pe o saltea. La un moment dat aceasta s-a rasturnat, iar pentru ca fata nu stia sa inoate, tanarul a urcat-o repede inapoi.…

- Trei drumuri nationale sunt in continuare cu circulatie oprita si doua cu trafic restrictionat, ca urmare a aluviunilor sau surparii terasamentuluiPotrivit Infostrafic, este oprita circulatia pe tronsoanele:- judetul Covasna: DN 11 B, in zona localitatii Catrusa (tersament surpat…

- Traficul rutier este oprit, vineri, pe trei drumuri naționale din trei județe, din cauza inundațiilor. Circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta in continuare pe raza localitatii Budila dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de ape,…

- Un proiectil exploziv de razboi de calibru 76 mm a fost gasit, miercuri, pe Bulevardul Independentei din orasul Panciu, au informat reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii (ISU) Vrancea, informeaza Agerpres. Potrivit acestora, proiectilul a fost gasit pe bordura de pe marginea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs duminica, la ora locala 0:40, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la o adancime de 116 kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Intensitatea cutremurului…

- Un baiat de 13 ani din satul Braviceni, raionul Orhei, a murit inecat in apele Rautului, intr-o zona considerata periculoasa. Adolescentul a mers la scaldat impreuna cu sora sa, care este cu un an mai mare.

- 25 de scafandri il cauta in continuare pe adolescentul disparut in mare Foto: Arhiva-radiovacanta.ro. 25 de scafandri îl cauta, astazi, pe adolescentul disparut ieri în mare, în zona plajei Corbu, a anuntat purtatorul de cuvânt al ISU Constanta. Seara trecuta, scafandrii…