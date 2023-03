Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a fost lasat nesupravegheat de unchiul lui, a ieșit din curtea casei și s-a pierdut. El a fost observat de un echipaj al Poliției Locale Braila. Protecția Copilului a fost sesizata

- Iluminatul de accent cu banda LED exterior poate adauga un plus de eleganța și stil casei și curții tale. Aceasta soluție de iluminat poate fi aplicata pe elemente precum gardurile sau coloanele casei, creand astfel un efect vizual interesant și atractiv. Banda LED este flexibila și ușor de instalat,…

- Un satmarean de 62 de ani a fost omorat cu mai multe lovituri de caramida in cap, de catre un tanar care intenționa sa fure o rața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost gasit decapitat in curtea casei sale din localitatea Calarasi din judetul Botosani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un polițist a fost reținut dupa ce a impușcat un caine in curtea casei sale. Din fericire, cațelul a scapat cu viața, cu o gaura in cap, sarind gardul proprietații și adapostindu-se intr-un canal pluvial situat la o distanța de aproximativ 5 metri. Animalul ar fi fost impușcat de ofițer cu o pușca.…

- Cadavrul unei tinere de 16 ani a fost gasit in gradina locuinței sale, din comuna Bogdanești , parțial carbonizat. Trupul neinsuflețit al fetei ar fi fost gasit chiar de familia acesteia, in jurul orei 06.30, in gradina locuinței, aflata in din comuna Bogdanești. Cadavrul minorei a fost transportat…

- China a declarat, marți, ca Australia ar trebui sa-și aminteasca de crimele de razboi comise de Japonia in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, inainte de a se apropia de Tokyo, cu care Canberra a semnat un pact istoric de securitate in octombrie. „In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial,…

- Președinții Statelor Unite au dat apeluri telefonice importante inca de pe vremea cand Rutherford B. Hayes a instalat un telefon la Casa Alba, in 1877. Printre cele mai notabile apeluri se numara cele efectuate catre eroii americani dupa ce au realizat o mare misiune, informeaza chron.com. Fii…