- Luni, 10 aprilie 2023, polițiștii din Ocna Mureș au identificat și reținut un tanar de 23 de ani, din Ocna Mureș, care este banuit de savarșirea unui furt din locuința, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 9 aprilie 2023. In sarcina tanarului s-a reținut faptul ca, in seara zilei…

- Un tanar de 23 de ani, din Ocna Mureș, a furat peste 4.000 de euro dintr-o locuința: A fost REȚINUT de polițiști și s-a ales cu dosar penal Un tanar de 23 de ani, din Ocna Mureș, a furat peste 4.000 de euro dintr-o locuința: A fost REȚINUT de polițiști și s-a ales cu dosar penal. La data de 10 aprilie…

- Un tanar din Resita a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a imbrancit o femeie, careia i-a furat poseta, ieri, pe o strada din municipiu. Politistii resiteni au fost sesizati duminica, in jurul orei 12.53, de faptul ca o femeie a fost agresata și deposedata de poșeta, pe strada Aleea Gladiolelor din…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 49 de ani, la Giroc. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat un televizor, un cuptor cu microunde și un radio din locuința unei femei. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Tanar de 21 de ani din Cugir, REȚINUT de polițiști dupa ce ar fi furat bunuri in valoare de 1.200 de lei din locuința unei doamne de 84 de ani Tanar de 21 de ani din Cugir, REȚINUT de polițiști dupa ce ar fi furat bunuri in valoare de 1.200 de lei din locuința unei doamne de 84 de ani La data de 11…

- La data de 15 februarie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat și reținut doi tineri, de 18 și 23 de ani, din comuna Unirea, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta sesizata poliției in dimineața aceleiași zile. In sarcina…

- Un tanar din Marașești a fost condamnat pentru o serie de furturi comise chiar in dauna unei verișoare in urma cu aproape doi ani, cand a intrat in casa acesteia, luand diverse bunuri. Din ce s-a stabilit in timpul anchetei, tanarul, acum in varsta de 19 ani, a sustras cam tot ce i-a picat la […] Articolul…