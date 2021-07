Stiri pe aceeasi tema

- Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre faptul ca o persoana a cazut cu o parapanta in localitatea Stejaru, comuna Pangarați. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț cu o autospeciala complexa pentru intervenție și o ambulanța SMURD TIM. Victima,…

- Un copil in varsta de 1 an si 8 luni si mama acestuia au fost preluati, vineri, din localitatea bacauana Podu Turcului de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce baiatul a cazut accidental de la balcon, iar mama acestuia s-a aruncat dupa el pentru a-l salva. “Ambulanta…

- Fermierul și omul de afaceri bacauan Marius Cașiș, vicepreședinte pentru Zona Moldova al Asociației Romane pentru Agricultura Durabila, participa la dezbaterile din Congresul European pentru Agricultura Organica 2021 de la Lisabona, organizat in perioada 16-18 iunie de IFOAM și AGROBIO. Congresul va…

- Suita de manifestari dedicate implinirii a 100 de ani de invațamant economic bacauan a continuat și astazi. In Parcul 1 Decembrie 1918 (Catedralei), acolo unde exista expusa o impresionanta expoziție foto in care sunt surprinse momente din istoria centenara a Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacau, au…

- 87 de filme romanești, lansate in cinematografe sau festivaluri naționale și internaționale in 2020, intra in cursa pentru nominalizarile la cea de-a 15-a ediție a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment care recompenseaza și celebreaza realizarile anuale ale cinematografiei romanești. Pe…

- Vineri, in jurul orelor 17.30, la sediul Poliției Locale Bacau din Piața Centrala s-a prezentat un tanar de aproximativ 35 de ani din Bacau, care a dorit sa predea polițiștilor locali suma de 170 lei, pe care a gasit-o in fața magazinului Inan din Piața Centrala. Polițiștii locali au identificat, in…