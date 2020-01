Stiri pe aceeasi tema

- Politistii harghiteni au reusit sa identifice in mai putin de 24 ore persoana care in weekend a vopsit mai multe indicatoare rutiere de pe raza județelor Harghita și Mureș, fiind vorba despre un barbat de 30 ani din judetul Bacau care și-a recunoscut fapta, potrivit realitateadeharghita.net.

- Politistii au reusit, in mai putin de 24 ore, sa identifice un barbat de 30 ani, din judetul Bacau, care a recunoscut ca a acoperit cu vopsea de culoare neagra portiunea in limba maghiara a mai multor indicatoare rutiere din Harghita, acesta fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de distrugere.…

