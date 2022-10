Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au descins marți dimineața la 5 adrese din Ploiești, intr-un dosar penal de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Potrivit surselor Libertatea, apropiate anchetei, doua dintre percheziții au avut loc la sediul Poliției Locale…

- VIDEO: 82 de percheziții DIICOT și BCCO in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. 150 de persoane vor fi aduse la audieri Percheziții DIICOT și BCCO de amploare in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii din cadrul structurilor…

- Astazi, 28 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Satu Mare, sub indrumarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au efectuat 17 percheziții domiciliare, intr-un dosar de camata. Astfel, polițiștii de investigare a criminalitații economice,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul București și județele…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, fiind implicate in transportul pe teritoriul Romaniei a unor droguri in valoare de aproape 1,5 milioane de euro care urmau sa ajunga in Norvegia, a anuntat, joi, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Potrivit sursei…

- Garda Nationala de Mediu (GNM), impreuna cu Jandarmeria si Politia au descins joi dimineata in zona Bolintin Vale, fiind vizate activitati ilegale din domeniul deseurilor. La actiune participa si ministrul Mediului.In teren sunt 15 echipe de control, formate din 30 de comisari ai Garzii Nationale…

- Șoferul unui autocar in care se aflau 50 de pasageri a fost prins baut la volan, el fiind oprit in trafic de catre polițiști, luni dimineața, in Constanța. Potrivit Poliției Romane, in jurul orei 7.30, polițiști ai Serviciului Rutier Constanța au identificat un barbat de 51 de ani care se afla la volanul…