Un avocat român a dat în judecată Facebook Avocatul Dan Chitic a anunțat ca a dat in judecata compania facebook, „cerere ce are ca scop apararea drepturilor mele fundamentale – Libertatea gandirii și a opiniilor și libertatea de exprimare – dar și a dreptului de proprietate intelectuala asupra postarilor mele”. El spune ca a sesizat „Comisia de abuzuri din senat cu privire la incalcarile repetate ale drepturilor fundamentale ale cetațeanului roman in spațiul virtual”. Respectiva Comisie este condusa de avocatul Diana Șoșoaca. Dan Chitic a fost sancționat cu interdicție de a posta pentru 7 zile dupa ce a scris ca o revolta precum cea din… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

