Un avocat isi viziteaza un coleg de studiu Un avocat isi viziteaza un coleg de studiu la sfarsit de saptamna, in locuinta acestuia la tara. Gazda este chemata cu treburi urgente in oras. La intoarcere afla ca fostul sau coleg de studiu a fost, in lipsa sa, foarte intim cu sotia sa: – In “corabia” mea m-ai tradat cu sotia mea! Dupa cum stii din dreptul naval, pescuitul in ape straine este interzis… – Scuze! zice celalalt, casa ta e la tara, si dupa cum stii din dreptul agricol, cel care seamana pe parcela altuia isi pierde samanta. Roadele ii raman in orice caz proprietarului pamantului… Articolul Un avocat isi viziteaza un coleg de studiu… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Ligii 1 va fi gazda in turul barajului de mentinere/promovare in primul esalon, conform tragerii la sorti de miercuri, de la Casa Fotbalului, potrivit news.ro.CS Mioveni va fi reprezentanta Ligii 2 la baraj dupa ce a reusit sa incheie pe locul al treilea play-off-ul competitiei. Echipa…

- ULTIMA ORA… Doliu in Baroul Vaslui dupa ce soția unui cunoscut avocat a murit, in spitalul Elena Beldiman din Barlad. In varsta de 59 de ani, femeia a ajuns in spitalul barladean in urma cu aproximativ doua saptamani, infectata cu Covid 19. Din pacate, medicii nu au reușit sa faca minuni și in cazul…

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…

- Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o aspirina. Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la farmacia din colt. Acolo farmacistul il intreaba : – Nu sunteti cumva ofiter de politie ? – Ba da. – Pai,…

- „Este inadmisibil ca oameni care muncesc o viata intreaga, sa fie privati de un drept castigat cinstit, prin munca, dreptul la pensia cuvenita integral. Pensionata in anul 2002 cu penalitate pentru iesirea anticipata la pensie, conform legii, doamna A.B, din Alba, avea dreptul la o pensie intreaga,…

- Un barbat de 60 de ani din localitatea Merenii de Jos, județul Teleorman, și-a ucis, astazi, soția in varsta de 39 de ani și fetița de un an și trei luni, apoi s-a sinucis. Poliția Teleorman face cercetari pentru omor. Polițiștii din Teleorman au fost sesizați de un barbat din comuna Mereni, sat Merenii…

- Bianca Pop iși asuma absolut tot ce face, chiar daca asta inseamna niște tandrețuri ceva mai exagerate cu un barbat insurat. Dupa ce a fost prinsa de paparazzii noștri alaturi de Marian Aliuța, fosta ispita a lansat o scuza publica pentru familia fostului fotbalist, doar ca aceasta a venit insoțita…

- Daca actuala conducere PSD iși dorește sa se indeparteze de imaginea de partid problema de la nivelul UE, atunci Marcel Ciolacu este obligat sa iși ceara scuze in numele partidului pentru toate acuzațiile nefondate și pline de ura la adresa Uniunii și sa afirme explicit ca adera in mod public la…