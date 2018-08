Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul acuzat ca l-ar fi ucis, saptamana trecuta, pe Radu Tarnovan, angajat ca paznic la o firma de prelucrare a lemnului din comuna Coșbuc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, acesta a abandonat victima pe banda transportoare și a lasat-o sa ajunga in flacarile…

- Cinci figuranți ai dosarului „Tomograf” au primit mandate de arest preventiv. Deciziile au fost emise pe 1 august, de catre Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, transmite IPN. Șeful secției Radiologie a Centrului de Diagnosticare Medicala din Capitala a primit 30 de zile…

- Accident mortal cu romani in Austria. Un barbat a murit pe loc, sotia si fiica lui sunt in coma Un barbat a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea s-au rasturnat, potrivit observator.tv . Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in…

- Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in jurul orei 7:30 pe autostrada A1, la Pressbaum, in directia Viena, scrie presa austriaca. Din motive necunoscute, autoturismul in care se afla o familie de romani a iesit de pe autostrada, a lovit parapetul din dreapta si s-a rasturnat…

- Leo de la Strehaia, pe numele real Ion Stelica Mihai, i-a implorat pe procurorii care il cerceteaza pentru o escrocherie de zeci de mii de euro sa nu trimita inca dosarul in judecata, intrucat este la un pas de a se intelege cu victima. Leo de la Strehaia, retinut pentru inselaciune dupa ce…

- Codul de procedura penala care i-a scos din minți pe romani. Modificarile facute la textul legii a scos mii de oameni in strada, a adus protestatari in Parlament și a provocat, chiar și indirect, violențe intre jandarmi și manifestanți, intre deputați și jurnaliști. Acum, liderii parlamentari cer masuri…

- Narcis Hogea, tatal lui Alex, tanarul de 19 ani din Sinaia care a decedat intr-o clinic din Viena din cauza ranilor grave suferite in incendiului din clubul Colectiv, a postat un mesaj sfasietor pe facebook.