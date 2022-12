Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat din Oman ofera 1 milion de dolari pe acel „bisht”, mantia traditionala arabeasca imbracata de capitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, dupa ce a primit trofeul Cupei Mondiale la sfarsitul saptamanii trecute, in Qatar, informeaza site-ul walfoot.be. Pe Twitter, un avocat si deputat din Oman,…

- Madalina Cojocari, o fetița in varsta de 11 ani, a carei mama este originara din Republica Moldova, e cautata de autoritațile americane, dupa ce a disparut la 23 noiembrie. Dispariția fetei a fost raportata de parinți abia pe 15 decembrie. Din acest motiv, polițiștii i-au arestat pe parinți pentru nu…

- Milioane de argentinieni extaziați au inundat strazile din Buenos Aires marți (20 decembrie) pentru a se bucura alaturi de echipa de fotbal a țarii, caștigatoare a Cupei Mondiale, condusa de Lionel Messi, muulțimea aglomerata oprind parada autobuzului. Caștigatorii Argentinei la Cupa Mondiala s-au intors…

- De cand emirul Qatarului a pus, duminica, traditionala mantie araba neagra si aurie pe umerii lui Lionel Messi, multi argentinieni inca prezenti luni la Doha se plimbau prin capitala Qatarului cu un bisht, informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce Lionel Messi a ridicat trofeul Cupei Mondiale 2022 purtand mantia tradiționala araba, denumita bisht, vanzarile obiectului vestimental au explodat la Doha, relateaza publicația franceza L’Equipe, citata de News.ro . Fanii argentinieni care se mai aflau la Doha la inceputul saptamanii au fost…

- Miliardarul Elon Musk cauta in mod activ un nou director general pentru Twitter, potrivit unor surse, noteaza metro. In urma unui sondaj pe contul sau, in care se intreba daca ar trebui sa demisioneze, Musk pare sa fie pregatit sa renunțe la postul de conducere de la Twitter. Surse anonime care au vorbit…

- Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, o oferit prima reacție, dupa ce Austria a blocat aderarea la Schengen a Romaniei și Bulgariei . „Sunt foarte dezamagita de decizia de a amana aderarea Bulgariei și a Romaniei la Schengen. Ambele țari sunt pregatite și merita acest pas”, a trasnmis,…

- Anunțul a fost facut de prim-ministrul Ucrainei Denys Shmyhal pe Twitter , relateaza Ukrinform.„UE a semnat un memorandum de ințelegere pentru a oferi Ucrainei 5 miliarde de euro in asistența macrofinanciara. Sunt recunoscator Ursula von der Leyen (Președintele Comisiei Europene - Ed.) și Valdis Dombrovskis…