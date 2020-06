Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratele Teritoriale de Munca (ITM) din toata tara au inceput sa verifice firmele care au cerut intrarea unor angajati in somaj tehnic, subventionat de la bugetul de stat, din cauza pandemiei de Covid-19. La Galati au fost descoperite deja doua cazuri.

- Numarul angajatilor aflati in somaj tehnic a coborat brusc, joi, pana la 725.200, cu 301.917 contracte (29,4%) mai putine decat cele 1.027.117 raportate cu o zi in urma, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii.

- Uzinele Dacia de la Mioveni reiau producția progresiv pe baza de voluntariat, la o luna dupa ce a trimis toți angajații in șomaj tehnic Producția pe plaforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand cu data de 21 aprilie, la aproap o luna de cand compania și-a trimis toți angajații…

- Sindicatul Liber "LOTO", din cadrul Loteriei Romane, acuza conducerea companiei ca a selectat pe criterii clientelare membrii grupului de continuitate, care au scapat de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta.Loteria Romana a anunțat ca iși suspenda, incepand cu data de 18 martie, activitatea.…

- „Avand in vedere modul in care evolueaza aceasta pandemie, dar și impactul pe care il are asupra economiei, in ultima perioada am avut o serie discuții cu sindicatul, cu colegii din primarie și din instituțiile din subordinea Consiliului Local, pentru a identifica cele mai bune soluții pentru angajați.…

- Crește semnificativ numarul societaților comerciale din Buzau, care iși suspenda activitatea și trimit angajații in șomaj tehnic. Pana la aceasta ora, aproape 900 de buzoieni au fost trimiși in șomaj tehnic. Cel mai afectat domeniu este cel al confecțiilor, insa criza coronavirusului lovește și Sanatatea.…

- Directorul Aeroportului Internațional Iași a anunțat luni ca jumatate dintre angajații instituției pe care o conduce au fost trimiși in șomaj tehnic. In fiecare avion sosit la Iași sunt persoane care mint...

- Producatorul de autovehicule Ford inchide temporar activitatea la fabrica din Craiova, din cauza coronavirusului. Toți angajații vor intra in șomaj tehnic de pe 19 martie pana pe 5 aprilie. Infomația a fost confirmata pentru GdS de liderul de sindicat, Maria Manea. Aceasta a precizat ca pe perioada…