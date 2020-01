Un avion Wizz Air a luat foc

Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru pasagerii unui zbor WizzAir care ar fi trebuit sa plece sambata seara de pe aeroportul din Debrecen, Ungaria, spre Paris. Calatorii au fost debarcați cu ajutorul unui tobogan, dupa ce piloții au anulat decolarea in urma suspiciunii unui incendiu la bordul aeronavei. Multi dintre cei…

- De ultima ora! DRUMURI INCHISE in Maramureș. Vezi cate drumuri sunt blocate Pe perioada de iarna sunt inchise urmatoarele sectoare de drumuri județene: DJ 183 Runcu-Mara; DJ 183A, Izvoare-Pasul Gutai; DJ 171E, Stoiceni-Costeni; DJ108E, Chelința-limita județ Salaj; DJ 182B, Baița de Sub Codru-limita…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben de ceața pentru 11 județe din țara, vineri dimineața, din cauza acestui fenomen vizibilitatea fiind scazuta izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere, scrie Mediafax.Potrivit ANM, pana la ora 10.00 sunt vizate…

- Giurgiu se numara printre cele 20 de județe pentru care Guvernul a decis, in ședința de marți, inlocuirea prefecților, locul Ninei Carmen Crișu fiind ocupat acum tot de o femeie: Aneta Matei (impusa de ALDE). Potrivit stiripesurse.ro, Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, schimbarea din functie a…

- Ultima zi a lunii noiembrie si prima zi din decembrie este prilej de sarbatoare pentru bihoreni. Pe de o parte, este sarbatoarea Sfantului Andrei – ocrotitorul romanilor si 1 Decembrie – ziua nationala a Romaniei. Pe de alta parte, este Festivalul „D’ale porcului”, editia a VI-a, care se…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a cerut directiilor de sanatate publica din judetele Botosani, Maramures, Satu Mare, Suceava si Tulcea intensificarea supravegherii difteriei, dupa aparitia unor cazuri de imbolnavire in Ucraina, potrivit news.ro.Ministerul Sanatatii, prin Institutul National…

- Firma ALL BUSINESSES MANAGEMENT a caștigat de la ANCPI un contract de aproape 100 milioane de lei, fara TVA. Societatea are sediu intr-o casa care pare parasita și este controlata de un fost angajat de-a fostului deputat fugit in Serbia Sebastian Ghița. De asemenea, in cadrul acestei firme s-au perindat…