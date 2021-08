Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sâmbata ca cinci pompieri ruși și trei cetațeni turci se aflau la bordul unui un avion rusesc pentru stingerea incendiilor care s-a prabușit în Turcia, transmite agenția rusa Interfax, preluata de Reuters.Aparatul de tip Be-200 s-a prabușit în…

- Un avion utilitar pentru stingerea incendiilor, avand cel putin sapte persoane la bord, s-a prabusit sambata in sudul Turciei, unde intervenea pentru a lichida un incendiu, au relatat media turce, citate de AFP. Soarta membrilor echipajului nu se cunoaste deocamdata. Conform agentiei…

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…

- Un avion militar care transporta cel puțin 92 de persoane s-a prabușit duminica, 4 iulie, in sudul Filipinelor, a declarat șeful forțelor armate. Aparatul, un C-130, s-a prabușit in timp ce incerca sa aterizeze pe insula Jolo. #PhilippinesC-130 Hercules plane crash. pic.twitter.com/cp91OXKEG2 https://t.co/EhcDmE7hOU…

- Un avion militar cu 92 de persoane la bord s-a prabusit duminica si a fost cuprins de flacari in sudul Filipinelor, iar seful armatei, generalul Cirilito Sobejana, a declarat ca cel putin 40 de persoane au fost salvate, transmite Reuters.

- Un avion militar s-a prabușit duminica în Filipine, șeful armatei spunând ca cel puțin 40 de persoane au fost salvate din aeronava despre care se crede ca transporta 92 de persoane, transmite Reuters. Avionul C-130 al forțelor aeriene filipineze a avut o problema la aterizare pe…

- Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prabusit duminica in sudul Filipinelor, a declarat seful fortelor armate de la Manila, transmite AFP. Pana in prezent, 15 persoane au fost salvate din aparatul in flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul manevrelor de aterizare pe insula…

- Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai, afectat de ploi torentiale, informeaza joi Xinhua, potrivit Agerpres. Mai multe persoane s-ar putea afla in continuare…