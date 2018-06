Un avion utilitar a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Galați Un avion utilitar a aterizat fortat, miercuri, in comuna Baleni din judetul Galatim anunța televiziunile de știri. Un elicopter SMURD, un echipaj SAJ si o autospeciala de stingere au pornit catre locul accidentului. La bordul avionului utilitar se aflau doua persoane, care au iesit singure din avion. Din informatiile furnizate in apelul la 111, acestea The post Un avion utilitar a fost nevoit sa aterizeze de urgenta la Galați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la etajul 6 al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi. Un angajat al spitalului a fost transportat la spital dupa ce s-a intoxicat cu fum, iar 18 pacienti au fost evacuati. Dupa sase ore de interventie, incendiul a fost stins. Potrivit Inspectoratului General…

- Un tren de calatori al unui operator feroviar privat a deraiat, marti, in localitatea Coltani din judetul Caras-Severin. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Alina Moisoi, deraierea a avut loc pe sectia de cale ferata…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghita de suspendare a extradarii, ca nu comenteaza ce “au comentat unii la televizor”. Toader a precizat ca un inculpat nu poarta dialog direct cu ministrul justitiei. “Nu poarta un inculpat dialog direct…

- Legumele de primavara, precum salata, ceapa verde, castravetii si rosiile, vor veni in acest an cu o usoara intarziere, din cauza temperaturilor scazute din ultima vreme, insa pretul acestora va fi mai mare doar la inceput, asa cum se intampla in fiecare an pana se regleaza piata, a declarat, luni,…

- Presedintele PSD Vrancea și al Consiliului Județean, Marian Oprisan, dezvaluie ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, atunci cand era premier. La finalul unei sedinte a conducerii PSD, Oprisan a afirmat ca Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, fiind singurul „care s-a ocupat” de dosarul in care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informații și DNA, precum și cu alte instituții ale statului. Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…