- Un avion ultrausor ucrainean s-a prabusit, miercuri, pe teritoriul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, iar pilotul a fost capturat de autoritatile ruse, anunta Serviciul Federal de Securitate (FSB), conform Mediafax.Avionul civil ucrainean s-a prabusit in apropierea localitatii Butovsk,…

- Putin a ținut o ședința a Consiliului de Securitate al Rusiei - cei care au stat langa el la masa ar fi stat anterior in carantina, ca pregatire pentru acest eveniment, transmite BBC Rusia.Vladimir Putin s-a intalnit miercuri cu șefii celor patru regiuni ocupate din Ucraina, numiți de el. Se pare…

- Daria Trepova, suspectata ca a fost implicata in uciderea corespondentului militar Vladlen Tatarski , care a murit intr-o explozie intr-o cafenea din Sankt Petersburg , a declarat in timpul interogatoriului ca a fost recrutata de jurnalistul Roman Popkov, relateaza Moskovski Komsomolet , care preia…

- Drept urmare, MAE arboreaza, in data de 24 februarie 2023, drapelul ucrainean in fața sediului central, urmat de iluminarea sediului central al instituției, in cursul serii, in culorile drapelului ucrainean. De asemenea, Misiunile Diplomatice și Oficiile Consulare ale Romaniei in strainatate vor duce…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pornit intr-un turneu european, pentru a implora de la liderii occidentali mai multe arme cu care sa țina piept Rusiei. Apelul liderul ucrainean pentru avioane de vanatoare facut in Marea Britanie este surprinzator. Și-a reluat discursul și la Paris, unde…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a anunțat condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca Ucraina, dar și comunitatea internaționala pentru ca negocierile sa fie reluate. Potrivit acestuia, ar trebui elaborate inclusiv noi norme internaționale.

- Vizita in SUA a premierului japonez, Fumio Kishida, in SUA nu a trecut neobservata la Kremlin. Dmitri Medvedev, fostul presedinte al Rusiei și actual vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, spune ca Fumio Kishida „ar trebui sa-si faca seppuku” in fața miniștrilor sai, deoarece…

- Serviciile de informatii militare ucrainene transmite ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a interzis tuturor potentialilor recruti – aparent majoritatea barbatilor cu varsta de recrutare – sa paraseasca tara. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a negat ulterior raportul.…