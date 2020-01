Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat de la Teheran a transmis ca atacurile cu rachete ce au vizat mai multe baze din Irak, care gazduiesc trupe americane, sunt raspunsul Iranului la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani, relateaza site-ul agenției Reuters. "Avertizam toți aliații americani,…

- Tragedie aviatica vineri dimineața in Kazahstan! Cel puțin 14 persoane au fost ucise dupa ce avion Bek Air cu 98 de persoane s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Almaty direct peste o cladire cu doua etaje. Alte cel puțin 60 de persoane, inclusiv copii, au fost transportați…

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz din Indonezia s-a prabușit de la 150 de metri intr-o rapa, a informat presa indoneziana, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul, care transporta aproximativ 50 de persoane, s-a…

- Fortele irakiene de securitate au impuscat mortal joi cel putin 30 de protestatari, dupa o noapte in care manifestantii au patruns in consulatul iranian de la Najaf si l-au incendiat, in ceea ce ar putea fi un punct de cotitura in revolta impotriva autoritatilor sprijinite de Teheran, relateaza Reuters.…

- Aproximativ 7.000 de persoane au fost arestate dupa protestele din Iran, la care au participat circa 200.000 de persoane, au anuntat miercuri autoritatile de la Teheran, informeaza site-ul agentiei Reuters.Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a condamnat vehement protestele…

- Aeronava era operata de compania locala Busy Bee și s-a prabușit la scurt timp de la decolare, potrivit aceleiași surse.Numarul victimelor nu a fost inca stabilit. Reprezentanții Busy Bee nu au putut fi contactați pentru a exprima un punct de vedere.Accidentele aviatice sunt relativ…