Un avion ucrainean a intrat în spațiul aerian al României Un avion ucrainean a intrat, joi dimineața, in spațiul aerian al Romaniei. Au fost ridicate imediat doua aeronave militare, aparatul de zbor fiind interceptat și pus sa aterizeze la Baza Aeriana 95 din Bacau. Aeronava a fost observata de o patrula a Poliției de Frontiera in zona localitații Vicovu de Sus – Bilca, la ora […] The post Un avion ucrainean a intrat in spațiul aerian al Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

