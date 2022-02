Un avion turistic dispărut joi în Islanda a fost găsit pe fundul unui lac Un avion care a parasit joi aeroportul din capitala Islandei, Reykjavik, și a disparut cu patru persoane la bord, inclusiv trei turiști straini, a fost gasit la câteva zeci de metri adâncime într-un lac, au anunțat paza de coasta și poliția, relateaza AFP.

Mai multe informații despre accident, inclusiv despre soarta pasagerilor, ar trebui comunicate în timpul zilei.

&"Avionul a fost gasit cu un submarin cu telecomanda (...), în partea de sud a lacului Thingvallavatn&" vineri seara, au scris pe Facebook în noapte de vineri spre sâmbata autoritațile.

Întrebat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care a parasit joi aeroportul din capitala Islandei, Reykjavik, și a disparut cu patru persoane la bord, inclusiv trei turiști straini, a fost gasit la cateva zeci de metri adancime intr-un lac, au anunțat paza de coasta și poliția, citate de Hotnews . Mai multe informații despre accident,…

- Un avion de mici s-a prabușit duminica dupa o decolare eșuata chiar pe calea ferata, langa un aeroport din Los Angeles.Poliția din Los Angeles, California, a reușit sa-l scoata pe pilot dintr-un avion Cessna prabușit cu cateva secunde inainte ca aeronava sa fie spulberata de un tren.Videoclipul dramatic…

- Un avion de mici s-a prabușit duminica dupa o decolare eșuata chiar pe calea ferata, langa un aeroport din Los Angeles.Poliția din Los Angeles, California, a reușit sa-l scoata pe pilot dintr-un avion Cessna prabușit cu cateva secunde inainte ca aeronava sa fie spulberata de un tren.Videoclipul dramatic…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica dupa o decolare eșuata chiar pe calea ferata, langa un aeroport din Los Angeles. Ranit grav, pilotul a fost scos din aeronava de poliție cu doar cateva secunde inainte ca avionul sa fie spulberat de trenul care venea. Intregul moment a fost surprins…

- Imagini dramatice au surprins un avion cazut pe calea ferata spulberat de un tren la o trecere la nivel din Los Angeles. Trenul de pasageri s-a izbit de un Cessna care s-a prabușit la scurt timp dupa decolare, potrivit informațiilor din presa locala. Trenul a spulberat avionul la doar cateva secunde…

- Politia din Los Angeles, California, a scos pilotul unui avion Cessna prabusit pe sine cu cateva secunde inainte ca aeronava sa fie lovita de un tren, transmite Reuters.ATENTIE, imagini cu posibil impact emotional: Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a…

- Poliția din Los Angeles, California, a scos pilotul unui avion Cessna prabușit pe șine cu câteva secunde înainte ca aeronava sa fie lovita de un tren, transmite Reuters. O înregistrare video obținuta de Reuters arata cum mai mulți ofițeri îl elibereaza pe barbat din avionul…

- ROMANIA - ISLANDA. Chiar daca „tricolorii” s-au impus fara probleme la Reykjavik (2-0), iar islandezii au doar șanse matematice de calificare, fostul internațional Iosif Rotariu considera ca naționala lui Radoi va avea parte de un duel extrem de complicat joi, in Ghencea, impotriva Islandei. Romania…