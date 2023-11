Un avion TAROM, pană pe aeroportul din Budapesta. Echipajul a cerut ajutor Probleme pentru o aeronava a companiei TAROM. A suferit o pana in timpul aterizarii la Budapesta, una dintre pistele aeroportului a fost inchisa pana la ora 22:00. Nu au fost raportati raniți. O pista a aeroportului, blocata In timpul sau dupa aterizarea pe pista 31R (pista 2), anvelopa stanga a trenului principal de aterizare al […] The post Un avion TAROM, pana pe aeroportul din Budapesta. Echipajul a cerut ajutor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

