- Primii 93 de romani și rude ale lor evacuate din Fașia Gaza au ajuns miercuri seara la București, la bordul unei aeronave TAROM care a efectuat o cursa speciala de la Cairo spre capitala Romaniei. Alți 10 cetațeni romani care primisera acordul de a parasi Gaza n-au ajuns la vama Rafah la timp.

- Romanii cu dubla cetatenie care vin din Fasia Gaza, vor fi intervievați de catre SRI. In acest fel, se poate preintampina intrarea in tara a unor elemente teroriste, susține presedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirtes. Un grup format din aproximativ 93 de persoane urmeaza sa ajunga in aceasta…

- SRI ii va lua la intrebari pe romanii repatriți din Gaza! Interviuri de securitatea pentru a se preveni intrarea unor potențiali teroriștiPresedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirtes: Interviuri de securitate pentru cetatenii romani cu dubla cetatenie care vin din Fasia Gaza, pentru a…

- Anunțul autoritaților de la București ca doar unii dintre cei aproximativ 260 de romani care au cerut sa plece din Gaza au primit acceptul sa iasa din „fașie“ a creat revolta. Cei ramași sunt disperați și se intreaba cand vor reuși sa plece, anunța Digi24. Ingroziți de ce ar putea sa le rezerve viitorul,…

- Ministrul de Externe al Egiptului a anunțat joi ca autoritațile de la Cairo vor ajuta la evacuarea din Fașia Gaza a aproximativ 7.000 de persoane care au dubla cetațenie sau cetațenie straina, transmite France-Presse.

- 76 palestinieni si 335 de cetateni straini si cu dubla cetatenie au fost evacuati miercuri din Fasia Gaza spre Egipt, o premiera de la declansarea razboiului dintre Israel si Hamas pe 7 octombrie, informeaza AFP, care citeaza un responsabil egiptean.

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat sambata, 14 octombrie, intr-un comunicat de presa, decesul a inca doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, care aveau domiciliul in Israel."Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul situației de securitate din Statul…