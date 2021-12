Noua persoane si-au pierdut viata, miercuri, in urma unui accident aviatic petrecut in Republica Dominicana. La bordul aeronavei se aflau un producator muzical si sotia sa, dar și doi copii de 4 și 13 ani. Nimeni nu a supraviețuit, anunța compania aeriana care deținea avionul, potrivit CNN. Aeronava urma sa faca legatura intre Santo Domingo […] The post Un avion s-a prabușit in Republica Dominicana. Noua persoane și-au pierdut viața, intre care doi copii și un cunoscut producator muzical appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .