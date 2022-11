Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Tanzania se lupta pentru a stinge un incendiu care a izbucnit pe cel mai inalt virf din Africa, Muntele Kilimanjaro, scrie BBC. Incendiul a izbucnit vineri seara de-a lungul uneia dintre cele mai populare trasee de alpinism din munte, transmite agora. Pe pirtii se vedeau flacari uriașe…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica seara, intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. In urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane. Una dintre victimele accidentului aviatic produs in județul Suceava este Bogdan Adomniței, fratele…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. In urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , un cioban este cel care a sunat la 112 și a semnalat prezența epavei avionului…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina, in ultimele 24 de ore, la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane – 35 de cazuri, recordul negativ al acestei luni, fiind salvate peste 50 de persoane. ”O zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina…

- Numar record de intervenții ale salvamontiștilor in ultimele 24 de ore: peste 50 de persoane salvate de pe munte, inclusiv in Alba Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina, in ultimele 24 de ore, la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane – 35 de cazuri, recordul…

- Autoritatile cauta o aeronava de mici dimensiuni care s-ar fi prabusit in localitatea Letca Noua din judetul Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- 126 de persoane au fost salvate din diverse situații excepționale și incendii in șapte luni ale anului 2022. Potrivit datelor IGSU, in perioda menționata, in țara noastra, au fost inregistrate 132 situații excepționale dintre care 102 cu caracter tehnogen, 25 situații cu