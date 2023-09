Un avion s-a prabusit in Brazilia. Toate persoanele aflate la bord au murit Un avion s-a prabusit in Brazilia. 14 persoane au murit in urma unui accident de avion in statul Amazonas din Brazilia, potrivit Reuters Un avion s-a prabusit in Brazilia. Toate cele 14 persoane de la bord au murit Avion prabusit in Brazilia. 14 persoane aflate intr-un avion de mici dimensiuni au murit sambata dupa ce aparatul de zbor s-a prabusit in statul Amazonas din nordul Braziliei, a declarat guvernatorul statului. Accidentul a avut loc in provincia Barcelos, la aproximativ 400 de kilometri de capitala de stat, Manaus.…