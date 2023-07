Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Din pacate, pilotul in varsta de 56 de ani a fost declarat decedat, anunța autoritațile.Un aparat de zbor s-a prabușit intre localitatile Rașnov și Tohan. La fata locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ, 2 autospeciale de stingere, 1 echipaj de descarcerare.Misiunea…

- Un avion a aterizat de urgența pe Aerportul Otopeni, București. Un pasager a murit, dupa ce i s-a facut rau. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ajuta sa iși revina. Iata ce detalii se cunosc cu privire la acest caz pana la momentul acesta.