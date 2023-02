Stiri pe aceeasi tema

Mai multe explozii au avut loc duminica, 26 februarie, pe aerodromul militar Machulyschi de langa Minsk, Belarus, relateaza RBC-Ucraina. Cauza exploziilor ar putea fi o incercare de a distruge aeronava rusa de detectare a radarelor cu raza lunga de acțiune A-50, transmite sursa citata.

Un avion de vanatoare rusesc de tipul SU-25 s-a prabusit, joi, in regiunea rusa Belgorod, in apropiere de granița ucraineana, in timp ce revenea la baza dupa indeplinirea unei misiuni de lupta in Ucraina. Pilotul, despre care agentiile rusești anuntasera ca a reusit sa se catapulteze, a murit

Dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, l-a invitat pe Joe Biden sa vina la Minsk pentru a discuta despre „incheierea" razboiului din Ucraina. Lukașenko a spus ca daca Biden accepta, și dictatorul de la Kremlin „va sosi" in Belarus pentru discuții, conform agenției de presa de stat din Belarus.

Fostul opozant, arestat dupa ce Belarus a forțat ilegal un zbor Ryanair sa aterizeze, a fost adus in fața instanței din Minsk, joi. El nu a fost pus intr-o cușca, ceea ce este o practica obișnuita in alte procese recente ale liderilor opoziției și activiștilor civili din Belarus

Rapoartele despre un complot rusesc de a rasturna guvernul Republicii Moldova sunt „profund ingrijoratoare", a afirmat luni John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, intr-o conferinta de presa, citat de Reuters. John Kirby a declarat ca presupusul complot

Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

Vladimir Putin a inceput o vizita in Belarus, prima in ultimii 3 ani. Deplasarea liderului de la Kremlin la Minsk are loc pe fondul intensificarii manevrelor militare din Belarus, la care participa forțele ruse.

Unitati militare ruse vor efectua "exercitii tactice" in Belarus, la frontiera cu Ucraina, a anuntat luni agentia de presa Interfax, citand Ministerul Apararii rus, informeaza AFP, potrivit Agerpres.