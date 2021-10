Stiri pe aceeasi tema

- Un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit peste o cladire din Via Marignano, San Donato Milanese (Milano), iar cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulti si un copil, anunta ANSA.

- Opt persoane, intre care un copil, au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a cazut pe o cladire din Milano, Italia. Avionul privat de mici dimensiuni s-a prabușit pe o cladire din San Donato Milanese...

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Din primele informatii, 8 persoane ar fi murit, printre care si un copil. Conform unor surse pilotul și copilotul erau romani. Asadar, un avion de mici dimensiuni, inmatriculat in Romania, s-ar fi prabușit langa Milano. Avionul a intrat…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica, intr-o cladire goala la marginea Milanului, in nordul Italiei, transmite Reuters. Toți cei opt oameni de la bord au murit, potrivit poliției.

- O explozie cauzata de o scurgere de gaze a provocat miercuri prabusirea completa a unei cladiri rezidentiale din orașul Korycany, Republica Ceha, relateaza DPA, citata de Agerpres . Cel putin patru persoane au fost ranite grav in explozie in timp ce doi pompieri voluntari care au intervenit la locul…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in urma cu puțin timp in cartierul Chitila din Ilfov. Din primele informații, se pare ca doua persoane sunt in stare grava. Este vorba despre doi barbați, unul in varsta de 38 de ani, iar celalalt de 72 de ani. La fața locului intervin 3 autospeciale de stingere,…

- Un avion privat s-a prabușit pe un camp, pe raza localitații Chitila, a informat marți, 10 august, Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Potrivit comunicatului, la fața locului au intervenit 3 autospeciale de stingere, 3 mașini SMURD și o descarcerare. Elicopterul SMURD a aterizat…

- Cel puțin 50 de oameni și-au pierdut viața, dupa ce un avion s-a prabușit duminica dimineața in Filipine. Autoritațile militare de la Manilla au facut anunțul sumbru, iar presa straina a mai transmis ca in urma tragediei alte zeci de persoane au fost ranite, iar alți cinci pasageri sunt dați disparuți,…