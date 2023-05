Un avion polonez a fost șicanat de unul rusesc deasupra Mării Negre Un avion polonez a fost șicanat de unul rusesc deasupra Marii Negre, potrivit Ministerului Apararii Naționale . O aeronava de tip L410 TURBOLET din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, in spațiul aerian internațional, a fost interceptata, ieri in jurul orei 13.20, la aproximativ 60 de km Est de spațiul aerian al Romaniei, de un avion rusesc de vanatoare tip Suhoi Su-35. Manevrele agresive și periculoase executate in mod repetat de aeronava de lupta a Federației… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

