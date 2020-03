Stiri pe aceeasi tema

- O serie de aproximativ 130 de cetateni romani care vor sosi luni noaptea cu o cursa charter pe Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu", din zonele rosii ale Italiei, vor intra in carantina timp de 14 zile la Sanatoriul Balnear Techirghiol, a declarat pentru AGERPRES managerul unitatii, Elena…

- Un nou avion cu romani repatriati din Italia va ateriza, luni seara, pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, avand la bord 137 de persoane. Acestea vor fi duse sub escorta la centrul de carantinare din localitatea Techirghiol. La sfarsitul saptamanii trecute, alte doua aeronave cu…

- Al treilea avion cu romani repatriați din Italia va ateriza astazi, in jurul orei 22.00, pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanța. La bord vor fi 137 de persoane. Dupa aterizare, va fi respectat același protocol strict, ca și cel de sambata, iar pasagerii vor ajunge sub escorta in centrul de…

- Un al treilea avion cu romani va aterizat luni seara pe Aeroportul International "Mihail Kolgalniceanu" Constanta. Anuntul a fost facut cu putin timp in urma de catre prefectul George Niculescu."Astazi, in jurul orei 22:00, al treilea avion cu romani repatriati din Italia va ateriza pe AIMK Constanta.…

- Sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a inceput vineri seara la ora 19.30 si s a incheiat dupa mai bine de trei ore.In cadrul CSJU, prefectul judetului Constanta, George Niculescu le a prezentat membrilor Comitetului o nota de recomandare a ministrului Administratiei si Internelor,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu, afirma ca anuntarea de catre prefectul George Niculescu a informatiei referitoare la carantinarea in Constanta a circa 1.500 de romani adusi din zone rosii din Italia reprezinta o „iresponsabilitate maxima”, in conditiile in care judetul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu, afirma ca anuntarea de catre prefectul George Nicolesu a informatiei referitoare la carantinarea in Constanta a circa 1.500 de romani adusi din zone rosii din Italia reprezinta o "iresponsabilitate maxima", in conditiile in care judetul…

- (foto: Pixabay) Patru cetațeni romani care s-au intors din Italia au intrat astazi in izolare la domiciliu, dupa ce s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și au fost testați pentru coronavirus. Persoanele nu prezentau simptome in momentul in care s-au prezentat la spital, insa…