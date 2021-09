Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing C-17 a incalcat ''masiv'' spatiul aerian austriac vineri, sustine Ministerul Apararii de la Viena.Aeronava a survolat lacul Attersee, de langa Salzburg, la o altitudine de numai 1.000 de metri, in locul celei regulamentare de circa 10.000 de metri.Avionul s-a comportat "ca un sofer care…

- O aeronava Boeing C-17 Globemastor, de la Baza Aeriana Papa din Ungaria, a incalcat „masiv” spatiul aerian austriac vineri, sustine Ministerul Apararii de la Viena. Aeronava a survolat lacul Attersee, de langa Salzburg, la o altitudine de doar 1.000 de metri, in locul celei regulamentare de circa 10.000…

- Un avion Boeing C-17 a incalcat "masiv" spatiul aerian austriac vineri, sustine Ministerul Apararii de la Viena, relateaza dpa. Aeronava a survolat lacul Attersee, de langa Salzburg, la o altitudine de numai 1000 de metri, in locul celei regulamentare de circa 10.000 de metri. Avionul…

- Un avion Boeing C-17 a incalcat ''masiv'' spatiul aerian austriac vineri, sustine Ministerul Apararii de la Viena, relateaza dpa. Aeronava a survolat lacul Attersee, de langa Salzburg, la o altitudine de numai 1.000 de metri, in locul celei regulamentare de circa 10.000 de metri. Avionul…

- Acesta este al doilea cetațean roman care a fost evacuat din capitala Afganistanului cu avionul Forțelor Aeriene Romane, trimis marți la Kabul de Ministerul Apararii. Alți romani au mai fost evacuați pana acum din țara controlata de talibani cu aeronave britanice și americane. Potrivit Ministerului…

- Ministerul Apararii a transmis, joi, ca pilotul elicopterului american aterizat de urgenta in Capitala a reusit sa controleze aeronava astfel incat sa nu fie victime, iar pagubele materiale sa fie reduse. ” Au fost dispuse masuri pentru a evita producerea, pe viitor, a unor astfel de incidente”, a transmis…

- Romania s-a tot zbatut in ultimii ani pentru a fi acceptata in spațiul Schengen. Deși Romania a aderat la UE in 2007, nu este inca membra Schengen. Un efect al acestei situații sunt și intarzierile la punctele de trecere vamale. Astfel de situații se intalnesc des, mai ales la punctele de trecere spre…

- La 1818, cand Oltenia a intrat in componența Austriei și se pregatea noua conducere a provinciei, trei boieri se și grabira sa dea de știre la Viena ca sunt dispuși sa se “sacrifice” pentru binele obștei și sa accepte desemnarea ca ban ori consilier de administrație, adica membru al guvernului. Aceștia…