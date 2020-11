Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca o aeronava Tarom este pregatita pentru a-l transfera in strainatate pe medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț.

- Zece persoane bolnave de Covid-19 au decedat, sambata seara, in urma unui incendiu izbucnit la sectia ATI a Spitalului Judetean din Piata Neamt. Alte șapte persoane sunt in stare critica. UPDATE 22:32: Ajuns la Piatra Neamț, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca toți pacienții care au supraviețuit…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca Forțele Aeriene pregatesc o misiune de evacuare medicala de la Iași catre București, cu o aeronava de transport C-27J Spartan, a persoanelor care au suferit arsuri in incendiul izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Aeronava va decola in…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului ce a izbucnit sambata dupa-amiaza in secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț sunt tulburatoare. Conform ultimelor informații, Forțele Aeriene pregatesc o misiune de evacuare medicala de la Iași catre București, cu o aeronava de transport…

- Zece persoane au decedat in urma incendiului izbucnit, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Autospeciale si ambulante din judetele Neamt, Bacau si Iasi vor transporta, la Spitalul Judetean Iasi, pacientii raniti in urma incendiului care a izbucnit la…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…