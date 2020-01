Un avion militar s-a prăbuşit în Pakistan. Piloţii nu au supravieţuit Cei doi militari care se aflau la bordul avionului nu au supraviețuit impactului. Aeronava s-a prabușit la scurt timp dupa ce decolase de la baza militara M. M. Alam, din provincia Punjab, a declarat purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene, citat de Russia Today. Accidentul s-a produs dupa ce, in octombrie 2019, un același tip de avion s-a prabușit in Punjab. Spre deosebire de accidentul de azi, militarii aflați la bordul avionului prabușit in octombrie 2019 au supraviețuit. Citește și: Panica la Istanbul, un avion de pasageri a iesit de pe pista, la aterizare. Aeroportul a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

