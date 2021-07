Un avion militar s-a prăbușit în Filipine. Se caută supraviețuitori printre rămășițele aeronavei Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prabusit duminica in sudul Filipinelor, a declarat seful fortelor armate de la Manila, transmite AFP. Cauzele nu sunt inca elucidate. Pana in prezent, 15 persoane au fost salvate din aeronava cuprinsade flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, in […] The post Un avion militar s-a prabușit in Filipine. Se cauta supraviețuitori printre ramașițele aeronavei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

