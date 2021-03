Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar de transport Antonov-26 s-a prabusit sambata in Kazahstan, in timp ce incerca sa aterizeze in conditii de ceata in cel mai mare oras, Almati, a anuntat aeroportul local, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Autoritațile din Kazahstan au anunțat, sambata, ca un avion Antonov 26 de transport militar s-a prabusit in timp ce ateriza in conditii de ceata in cel mai mare oras din Kazahstan, Almati, transmite Agerpres , care citeaza AFP. In urma impactului, patru din cele sase persoane aflate la bord au murit.…

- Un avion de transport militar Antonov-26 s-a prabusit sambata in timp ce ateriza in conditii de ceata in cel mai mare oras din Kazahstan, Almati, a anuntat aeroportul local, transmite AFP. Potrivit Ministerului pentru situatii de urgenta, preluat de Reuters, patru din cele sase persoane aflate…

- Un avion de mici dimensiuni al fortelor aeriene nigeriene s-a prabusit chiar in fata aeroportului din Abuja duminica, din cauza unei defectiuni la motor, si toate cele sapte persoane de la bord au murit, a anuntat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene Ibikunle Daramole intr-un comunicat, preluat…

- Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat ca un avion de pasageri, de tip Boeing, care efectua o cursa interna, s-a prabușit in largul coastelor indoneziene și ca deja au inceput sa fie gasite ramașițe ale acestuia, transmite digi24.ro.