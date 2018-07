Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar apartinand Garnizoanei Bacau s-a prabusit, astazi, in comuna Nicolae Balcescu. In avion erau doi piloti, insa nu se stie daca cei doi au apucat sa se salveze, potrivit prefectului Maricica Cosa, scrie Mediafax. Potrivit informațiilor Digi24, cei doi piloți au fost salvați. Mai multe…

- Potrivit primelor informatii, cei doi militari aflati la bordul aparatului IAR 99 Soim ar fi reusit sa se catapulteze. Incidentul aviatic a avut loc luni la pranz, in apropiere de localitatea bacauana Nicolae Balcescu.

- Un avion militar IAR 99 Soim s a prabusit in apropriere de localitatea Nicolae Balcescu din judetul Bacau. Ministrul Apararii a declarat ca cei doi piloti au reusit sa se catapulteze inainte de prabusire. Din primele informatii, avionul se afla intr un zbor de antrenament. Aeronava s a prabusit la capatul…

- Un avion IAR 99 – Soim s-a prabusit luni in judetul Bacau, cei doi militari aflati la bord reusind sa se catapulteze, titreaza News.ro. Avionul s-a prabușit in apropiere de localitatea Nicolae Balcescu. Potrivit ministrului Apararii, Mihai Fifor, piloții executau un zbor de antrenament. Fifor a precizat…

- In accidentul produs pe DN19 au fost implicate trei mașini, printre care și un microbuz in care se aflau mai mulți pasageri. Șase dintre cele zece victime, care au suferit diferite traumatisme, erau din microbuz, si trei intr-un autoturism și o alta in cea de-a treia mașina. Una dintre persoane,…

- Un accident cu zece victime a avut loc, miercuri noaptea in localitatea Ciuperceni din județul Satu Mare. Pompierii au activat codul roșu de intervenție pentru a face fața numarului mare de victime. In accidentul produs pe DN19 au fost implicate trei mașini, printre care și un microbuz in care se aflau…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, miercuri seara, pe Drumul National 19, in judetul Satu Mare, cel putin noua persoane fiind ranite. Un microbuz si doua autoturisme s-au ciocnit, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General…

- O persoana a murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Rusia. ”Un avion Su-29 s-a prabusit in apropierea aerodromului din Lomakha din regiunea Leningrad, la ora 17.25, ora locala. O persoana a murit”, a declarat un purtator de cuvant al serviciului local de urgenta. Autoritatile…