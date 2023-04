Un avion militar german care transportă 101 persoane evacuate din Sudan se îndreaptă către Iordania Un avion militar german cu 101 cetateni evacuati din Khartoum se indreapta spre Iordania, au transmis duminica fortele armate, alte doua avioane fiind inca in Sudan, țara devastata de luptele dintre factiuni militare rivale, informeaza Rador. Cateva sute de cetateni germani din Sudan s-au inregistrat la Ministerul de Externe pentru a fi evacuati, a anuntat armata printr-un comunicat, menționand ca mai sunt și alte persoane care au nevoie de protecție, in principal din state europene care nu le pot evacua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

