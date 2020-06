Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare apartinand aviatiei militare americane, decolat de la o baza din Marea Britanie, s-a prabusit luni in Marea Nordului, in largul coastei de nord-est britanice, in timpul unei misiuni de antrenament de rutina, transmit AFP, Reuters si BBC, citand un comunicat al US Air Force.Aparatul,…

- Japonia nu se va alatura demersului Statelor Unite, Marii Britanii si altor tari in difuzarea unei declaratii care sa critice China pentru impunerea unei noi legi a securitatii in Hong Kong, a relatat duminica agentia de presa nipona Kyodo, citand oficialitati din tarile implicate, informeaza Reuters.Marea…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in curtea unei scoli din statul american California. Pilotul a murit in urma tragediei aviatice. Nicio alta persoana aflata la sol nu a avut de suferit, intrucat institutia de invatamant era inchisa.

- Un avion de vanatoare F-22 Raptor s-a prabusit, vineri, in Florida in cursul unui zbor de antrenament, a anuntat aviatia militara americana, precizand ca pilotul a reusit sa se catapulteze, scrie...

- Un puternic cutremur de pamant cu magnitudinea 6,5 s-a produs vineri dimineata intr-o regiune izolata si slab populata din statul american Nevada, situata la jumatatea distantei dintre orasele Reno si Las Vegas, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS),…

- Un avion cu ajutoare contra COVID-19 s-a prabușit in Somalia Foto: Arhiva. Un avion care transporta ajutoare destinate contracararii noului coronavirus s-a prabușit ieri în sudul Somaliei. Potrivit surselor locale citate de Reuters, la bord se aflau 7 persoane și toate…

- Marina Regala britanica a anuntat joi ca a urmarit sapte nave de razboi ruse, in urma reperarii unei puternice activitati a navelor militare rusesti in largul coastelor Regatului Unit, relateaza Reuters.