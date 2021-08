Un avion militar afgan a fost doborât de apărarea antiaeriană uzbecă Un avion militar afgan a fost doborat de fortele de aparare antiaeriana uzbece si s-a prabusit dupa ce a trecut frontiera cu Uzbekistanul, a anuntat luni Ministerul Apararii uzbec, citat de Reuters. Guvernul afgan a cazut duminica si insurgentii talibani au preluat controlul asupra capitalei Kabul. Avionul s-a prabusit duminica noapte in cea mai sudica provincie a Uzbekistanului, Surxondaryo, adiacenta Afganistanului. "Fortele de aparare antiaeriana ale Uzbekistanului au impiedicat incercarea unui avion militar afgan de a trece ilegal granita Uzbekistanului", a declarat purtatorul de cuvant al… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

