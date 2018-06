Un avion utilitar de mici dimensiuni a aterizat fortat, miercuri, in apropierea localitatii Baleni, județul Galați. Cele 2 persoane aflate la bordul aparatului de zbor au reușit sa se salveze. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, spre zona incidentului aviatic s-a deplasat elicopterul SMURD, un echipaj […] The post Un avion militar a aterizat de urgența la Galați! Persoanele aflate la bord s-au salvat appeared first on Cancan.ro .