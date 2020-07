Un avion mergea la Paris!

Stiri pe aceeasi tema

- Startup-urile IT aflate in faza de creștere vor putea obține noi finanțari de capital de risc de la un nou fond de investiții, de 125 de milioane de euro, lansat, de un investitor in aplicații utilizate și de romani, ca Revolut, Glovo sau Spotify, potrivit startupcafe. Compania de investiții GP Bullhound…

- Astazi, in Romania si in comunitatile romanesti din intreaga lume este marcata Ziua Universala a Iei. Sarbatoarea „camasii cu altita”, cum mai este denumita ia, a fost initiata de comunitatea La Blouse Roumaine, care a dorit ca bluza traditionala romaneasca impreuna cu traditia noastra mostenita din…

- Christo Vladimirov Javacheff a lucrat cea mai mare parte din viata alaturi de sotia lui, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, care a murit in 2009. Cunoscuti drept Christo si Jeanne-Claude, ei au imbracat emblematice obiective, precum Pont Neuf din Paris, in 1985, si Reichstag din Berlin in 1995, si, intre…

- Artistul plastic Christo, de origine bulgara, renumit pentru realizarile sale monumentale constand, printre altele, in impachetarea in tesatura a cladirii Reichstagului la Berlin sau podului Pont-Neuf de la Paris, a murit duminica la varsta de 84 de ani, au anuntat colaboratorii acestuia pe contul…

- Tanara activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg interpreteaza rolul unei clarvazatoare care anunta sfarsitul lumii – marcat de topirea ghetarilor, cresterea nivelului apelor oceanice si disparitia speciilor – in cel mai recent videoclip al trupei rock Pearl Jam, intitulat „Retrograde”, informeaza…

- Primii moldoveni repatriati din SUA vor zbura cu cel mai modern avion din lume, un Boeing 787-9 Dreamliner. Aeronava va decola in 15 mai de pe aeroportul JFK din New York si va ateriza in ziua urmatoare pe Aeroportul International Chisinau.

- Concertul-rugaciune sustinut de tenorul italian Andrea Bocelli în prima zi a Pastelui catolic a stabilit un nou record pe YouTube. Recitalul, care a avut loc la Domul din Milano, a devenit cel mai vizionat concert de muzica clasica pe YouTube.Tenorul italian Andrea Bocelli a concertat live…