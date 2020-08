Stiri pe aceeasi tema

- Avionul medical care il transporta pe opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in coma dupa ce anturajul sau afirma ca a fost otravit, a decolat sambata dimineata de pe aeroportul orasului siberian Omsk, cu destinatia Berlin, transmite AFP, citeaza Agerpres .

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept otravire , dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters.

