- Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de France Presse.

- Pandemia a golit vistieria celei mai mari economii a Europei. Veniturile au scazut cu 19%, dupa lockdown și amanarea plații taxelor Pandemia a afectat semnificativ vistieria statului german, veniturile fiscale inregistrand in iunie un declin de 19% fata de luna precedenta, arata datele publicate marti…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se deplaseaza luni in Germania pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, inainte ca Germania sa preia la 1 iulie presedintia rotativa a Uniunii Europene, in conditiile in care blocul comunitar se confrunta cu epidemia de coronavirus, o criza fara precedent,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa. "Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus ca trupele…