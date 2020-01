Un avion Lufthansa s-a întors din drum de pe ruta Frankfurt-Teheran Un avion Lufthansa care zbura pe ruta Frankfurt (Germania) si Teheran s-a întors din drum joi dupa o ora de zbor &"din precautie&" si din cauza nesigurantei în &"spatiul aerian al aeroportului&" capitalei iraniene, a anuntat compania germana, citata de AFP, potrivit Agerpres.



Aeronava care efectua cursa LH600, plecata în seara zilei de joi din Frankfurt, s-a întors din drum dupa o ora de zbor, &"din pura precautie&", a indicat pentru agentia franceza de presa un purtator de cuvânt al companiei.



Acest anunt intervine la putin timp dupa ce premierul canadian… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

